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Курение

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2024
Красноярцы поспорили из-за идеи запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года
28 октября, 12:02
Минздрав поддержал идею запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года
25 октября, 08:58
Красноярка написала гневное послание курящим соседям
Красноярка написала гневное объявлени для курящих соседей.
30 июля, 01:59
Больше 60 инсультов у детей зафиксировали в Красноярске за год. Врачи винят вейпы
15 июня, 10:15
Летевшего в Красноярск москвича поймали за курение электронки в туалете
Пассажира рейса Москва — Красноярск привлекли к административной ответственности. Он курил на борту самолета.
10 июня, 05:50
Рак легких выявили у 1400 жителей Красноярского края за прошедший год
За 2023 год в Красноярском крае выявили у 1401 жителя злокачественные новообразования легких. Онкологи связывают это с курением.
3 июня, 06:04
Специалист минздрава рассказала, что будет после отказа от курения
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава края Ирина Сергеева рассказала, почему стоит бросить курить и что будет после отказа от сигарет.
29 марта, 01:47
Какие продукты есть, чтобы быстрее бросить курить? Рассказывают красноярские врачи
28 марта, 01:13
2023
Сосед признался, что причиной пожара с погибшей семьей стала непотушенная им сигарета
Житель общежития на Ключевской, 57 признался, что пожар начался из-за непотушенной им сигареты. В огне погибли 7-летняя девочка и её мама.
26 декабря 2023, 02:43
Пожар с погибшей семьей в общежитии устроил пьяный сосед. Сам он успел спастись
25 декабря 2023, 05:15
Красноярцы стали тратить больше денег на алкоголь и курение. На отдых — меньше
3 декабря 2023, 09:47
Жительница Канска покурила айкос в самолете. Её вычислили по «жуткому запаху»
Жительница Канска решила покурить электронную сигарету в самолете и после приземления встретилась с полицией.
16 августа 2023, 02:28
В Красноярском крае мужчина погиб в пожаре из-за сигареты
В Иланском районе ночью загорелся жилой дом — погиб человек.
21 июля 2023, 00:38
В Красноярске должны закрыть ещё 4 вейпшопа. Они работали у школ и детсадов
В Роспотребнадзоре Красноярского края продолжают судиться с табачными магазинами, которые работают около школ и детских садов.
10 июля 2023, 03:08

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