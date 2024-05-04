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Куриные яйца

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Май
Миллиарды на куриных яйцах: как обогатились птицефабрики после скандального роста цен
4 мая, 04:24
Январь
Статистики назвали продукты, которые сильнее всего подорожали в крае
В Красноярскстате рассказали об изменении цен на продукты и услуги в декабре 2023 года. Вот на что цены выросли и снизились заметнее всего.
31 января, 03:55
Яйца из Турции и Азербайджана не доедут до Красноярска? Спросили в магазинах
18 января, 07:14
В Красноярске подешевели яйца. В магазинах рассказали, что это «временно»
10 января, 11:38
Декабрь 2023
В красноярском гипермаркете ограничили продажу яиц. Спросили зачем
28 декабря 2023, 08:54
Привезут ли в Красноярск яйца из Турции и Азербайджана? Узнали в торговых сетях
26 декабря 2023, 05:25
Котюков заявил об отсутствии дефицита яиц. Но они стоят 130 рублей
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в регионе нет дефицита куриных яиц, а торговые сети «стараются обеспечить их наличие на прилавках».
25 декабря 2023, 07:34
В красноярских заведениях рассказали, будут ли поднимать цены из-за подорожания яиц
Владельцы красноярских заведений рассказали, повлияет ли подорожание яиц на цены в их ресторанах и кафе.
20 декабря 2023, 03:09
Красноярским магазинам не запрещают продажу яиц поштучно
Краевой Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете на продажу яиц поштучно — такого ограничения не устанавливали.
19 декабря 2023, 05:32
Рассказываем, когда могут снизиться цены на яйца в Красноярске
19 декабря 2023, 01:39
Красноярцы стоят в очередях за «дешевыми» яйцами. В магазинах пустеют полки
18 декабря 2023, 04:23
Не простое, а золотое: в красноярских магазинах яйца стали продавать поштучно
16 декабря 2023, 05:25
Путин рассказал, почему так подорожали яйца. Он назвал это сбоем и извинился
14 декабря 2023, 11:23
Бархатовскую птицефабрику никто не купил. Она останется в собственности края
9 декабря 2023, 02:16
Октябрь 2023
В нескольких красноярских магазинах закончились яйца. Это дефицит или нет?
31 октября 2023, 08:01
В Красноярском крае выделят 1,7 млрд рублей на две птицефабрики
На развитие двух птицефабрик Красноярского края потратят 1,677 миллиарда рублей до 2026 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства края Илья Васильев.
28 октября 2023, 13:15

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