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Квадробер

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Октябрь
В сибирских школах с учениками проводят беседы о вреде квадробинга. А в Красноярске?
24 октября, 05:21
«Ситуация катастрофическая». Красноярский психолог призвал ввести психиатрическую экспертизу для школьных учителей
23 октября, 11:35
Стало известно, где сейчас работает названный «квадробером» физик из Красноярска
22 октября, 09:35
За красноярского учителя-«квадробера» вступились ученики
19 октября, 11:46
Что известно об учителе-«квадробере» из Красноярска?
18 октября, 10:50
Ученики школы №147 в Красноярске слили в сеть видео с учителем-«квадробером»
18 октября, 06:59
«Больные взрослые водят их на поводке». Депутат пожаловалась на засилье квадроберов на набережной в Красноярске
10 октября, 12:30
Госдума хочет ввести штрафы для квадроберов и их родителей до 5 тысяч рублей
Рабочая группа юристов и депутатов Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды квадробинга и поправки в Административный кодекс РФ.
10 октября, 11:35
В Красноярске продают домик для квадроберов
В Красноярске продают дом для квадроберов. Объявление о продаже разместили на «Авито» 4 октября.
8 октября, 03:18
В Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов
7 октября, 05:54
Сентябрь
Певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера. Почему это плохо и опасен ли квадробинг
6 сентября, 09:14

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