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Ленина

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2024
Красноярцы попали в пробку на Профсоюзов из-за сломанной фуры
Сегодня утром, 2 октября, в Красноярске образовалась пробка на улице Профсоюзов. Все из-за сломанной фуры.
2 октября, 03:19
В Красноярске еще на две недели продлили ограничение движения на Ленина
В Красноярске продлили ограничение движения на улице Ленина. Оно будет действовать до середины октября.
2 октября, 01:38
У сталинки возле краевой администрации объявили угрозу ЧС — может отвалиться лепнина
22 сентября, 05:53
Красноярцам показали будущий облик «Суриков-центра». Авторов вдохновил сундук
Архитекторы представили эскизы будущего облика фасадов «Суриков-центра», который появится в Красноярске. Объект построят на улице Ленина недалеко от музея-усадьбы Сурикова.
5 сентября, 01:42
В центре Красноярска появилась статуя Будды
В Красноярске на улице Ленина установили статую Будды. Она появилась на площади перед главным корпусом Сибирского института искусств.
3 сентября, 05:41
Эксперт предрек Красноярску серьезные пробки из-за перекрытий ради метро
2 августа, 11:00
В центре Красноярска участок с недостроем купили почти за 23 миллиона
Участок с недостроем в центре Красноярск выкупили за 22,8 миллиона рублей.
18 июля, 02:33
В ГИБДД Красноярска назвали пять самых опасных перекрестков
18 февраля, 03:02
В Красноярске хотят построить «Суриков-центр». Сейчас ищут проектировщика
Мэрия Красноярска планирует построить в городе двухэтажный «Суриков-центр» — он должен появиться позади музея-усадьбы В. И. Сурикова на улице Ленина.
10 февраля, 09:51
2023
Стало известно, на каких улицах Красноярска осенью будут самые сильные пробки
29 августа 2023, 10:01
Перекрытие на Ленина и Перенсона продлили до конца лета
В Красноярске ограничение движение на Ленина и Перенсона продлили до 31 августа.
24 августа 2023, 01:43
Жителям Центрального района Красноярска частично вернули горячую воду
19 августа 2023, 04:18

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