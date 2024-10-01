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Ленинский район

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Октябрь
В Красноярске жители двух районов на целый день остались без отопления. Вот адреса
1 октября, 01:52
Сентябрь
В доме в Ленинском районе третий день нет света. Люди вывешивают продукты за окна
30 сентября, 12:53
Жители двух районов Красноярска снова останутся без отопления из-за ремонта
В Ленинском и Кировском районах Красноярска ожидаются перебои с отоплением — СГК завершает реконструкцию теплосетей и меняет временную систему теплоснабжения на постоянную. Первый этап работ проходил 26 сентября.
30 сентября, 10:33
Часть жителей Ленинского района Красноярска второй день сидит без света
29 сентября, 06:58
В Красноярске часть жителей Ленинского района целый день сидят без света
28 сентября, 12:43
В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда
В Красноярске на ремонт дорог в следующем году планируют потратить больше 1 миллиарда рублей. Дороги обновят во всех районах города.
11 сентября, 01:17
В Красноярске два трамвая будут весь день ездить по-другому. Как и почему?
В Красноярске седьмого сентября на весь день поменяют схему движения двух трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на перекрестке улиц Мичурина и Щорса.
4 сентября, 03:30
Август
В Центральном районе больше не самая дорогая торговая недвижимость в Красноярске
В Центральном районе больше не самая дорогая коммерческая недвижимость в Красноярске. Теперь самые высокие цены в Железнодорожном районе.
20 августа, 04:48
Красноярцы переезжают из Ленинского района из-за мигрантов? СК проведет проверку
10 августа, 02:06
Прокуратура начала проверку после падения женщины с детьми в траншею в Красноярске
7 августа, 08:29
В Красноярске женщина с двумя детьми провалилась в траншею с водой. Их спас прохожий
7 августа, 06:50
Июнь
В Ленинском и Кировском районах не будут надолго отключать холодную воду
26 июня, 01:57
Май
На правом берегу Красноярска загорелся двухэтажный дом. Пламя охватило крышу
В Ленинском районе Красноярска загорелся двухэтажный жилой дом.
19 мая, 09:35
В захламленной до потолка квартире нашли тело красноярца. Его «откопали» из мусора
7 мая, 01:32
Апрель
Красноярцы второй день фотографируют черный дым. Рассказываем, что горит на этот раз
Сегодня, 16 апреля, в Ленинском районе Красноярска произошел пожар на территории промзоны. Красноярцы заметили густой черный дым.
16 апреля, 09:33
Март
Экс-главу Ленинского района будут судить. Он брал взятки букетами цветов
22 марта, 09:04
Экс-главу Ленинского района Красноярска обвинили в 9 взятках на 4 миллиона рублей
7 марта, 10:19
Январь
Нетрезвый Дед Мороз с другом-Снегурочкой катался по улицам. Есть видео
В Красноярске инспекторы через два часа после боя курантов задержали пьяного Деда Мороза за рулем «Жигулей». Он был в компании Снегурочки.
9 января, 09:55
Ноябрь 2023
Жители 20 домов в Красноярске остались без отопления и горячей воды
В Ленинском районе Красноярска 20 домов остались без тепла и горячей воды.
3 ноября 2023, 03:15
Октябрь 2023
Красноярца трижды осудили за «призывы к нарушению целостности РФ» — а он и не знал
30 октября 2023, 05:28

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