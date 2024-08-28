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Лес

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Август
Жительница Красноярска нашла «волосатый» гриб. Смотрите, как он выглядит
Красноярка Анна Голубева нашла в лесу «волосатый» гриб. Необычную находку женщина обнаружила в лесу рядом с поселком Элита.
28 августа, 01:58
Июль
Медвежонок вышел к людям в «Гремячей гриве» — посетители спрятались в визит-центре
В Красноярске медведь вышел к людям на Серебряниковском пруду. Посетители спрятались в визит-центре экопарка.
26 июля, 10:40
На юге Красноярского края запечатлели бум маслят
15 июля, 12:00
Медведь сразился с отражением в Тунгусском заповеднике и победил
Косолапый покусал памятную стелу в заповеднике «Тунгусский». Он попытался ее повалить, а потом сломал на стеле железную птицу.
15 июля, 11:21
Мужчина ушел в лес и не вернулся в Емельяновском районе — в лесу видели следы медведя
Пенсионер 78 лет ушел со своего дачного участка в СНТ «Голубой огонек» на станции Крючково и пропал. Внучка пытается подключить к поискам сотрудников МЧС или спасателей, но для этого нужно распоряжение полиции.
14 июля, 13:51
«Миша, только маме не рассказывай»: жители встретили медвежонка в лесу Красноярска
Туристы заметили медвежонка в одном из лесов Красноярска. Очевидцы сняли встречу с хищником на телефон.
4 июля, 02:56
Июнь
Пьяные мужчины устроили пожар около «Столбов»
В Красноярске пьяные мужчины устроили пожар в лесу около нацпарка «Красноярские Столбы».
17 июня, 01:14
В Красноярске нашли труп мужчины за свалкой в лесу
В Академгородке Красноярска нашли труп мужчины среди мусора в районе дома №25.
4 июня, 12:19
Май
«Мама, я дура»: медведь испугал жительницу деревни в Красноярском крае
В Красноярском крае жительница деревни Алтат встретила медведя. Женщина так сильно обрадовалась встрече, что не поняла в какой опасности она была.
27 мая, 12:15
Апрель
Пожарные спасли из огня ёжика. Он попал в западню
Лесные пожарные спасли из огненной ловушки ёжа в Уярском районе.
30 апреля, 12:03
Эксперт рассказал, кому нужно ставить прививку от клеща
Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, как обезопасить себя от клещей и стоит ли делать прививку.
9 апреля, 08:53
Март
Фотограф снял обзор на новый красноярский экопарк и рассказал о плюсах и минусах
14 марта, 08:40
Под Красноярском бездомных собак убивают самодельными петлями в лесу
11 марта, 10:33
Спасенную на Торгашинской лестнице косулю вылечили и выпустили в лес
7 марта, 03:39
Февраль
Красноярского бизнесмена Нусса осудят за хищение более 1,4 млрд рублей
15 февраля, 07:01
Январь
На юге Красноярского края засняли самого большого в России дятла
Дятла с ярко-красной «шапочкой» заметили специалисты Лесопожарного центра в Минусинском районе.
4 января, 12:21
Ноябрь 2023
Сотрудники лесозащиты заработали 5 миллионов на разрешениях для незаконных вырубок
В Красноярском крае сотрудники Центра защиты лесов края за взятки объявляли деревья больными. Так они разрешали «санитарную» вырубку и заработали на этом больше 5 миллионов рублей, сообщают в прокуратуре края.
16 ноября 2023, 07:24
Октябрь 2023
В Саяно-Шушенском заповеднике медведь подошел к людям
Медведь вышел к плавбазе на кордоне Голая, где дежурили инспекторы Саяно-Шушенского заповедника. Хищник подошел к ним на расстояние около 10 метров.
30 октября 2023, 06:39
Житель Красноярского края продавал несуществующие доски и попал в колонию
Житель Бирилюсского района отправился в колонию за продажу несуществующих пиломатериалов.
29 октября 2023, 12:29
«Размеры впечатляют»: грибники Красноярского края делятся своими находками в соцсетях
15 октября 2023, 07:19

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