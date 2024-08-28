Мужчина ушел в лес и не вернулся в Емельяновском районе — в лесу видели следы медведя

Пенсионер 78 лет ушел со своего дачного участка в СНТ «Голубой огонек» на станции Крючково и пропал. Внучка пытается подключить к поискам сотрудников МЧС или спасателей, но для этого нужно распоряжение полиции.