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Лесосибирск

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Октябрь
В Красноярском крае в одном из магазинов тараканы бегали на полке с хлебом
В Красноярском крае в одном из магазинов Лесосибирска посетитель заметил тараканов. Они бегали на полке с хлебом.
26 октября, 04:30
Сентябрь
Воспитательницу будут судить за смерть 3-летнего мальчика на горке
Воспитательницу детского сада в Лесосибирске будут судить из-за гибели мальчика, который застрял на горке.
25 сентября, 13:16
58-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 9 млн. В банке её пытались остановить
58-летняя специалист речного пароходства из Лесосибирска потеряла 9,3 миллиона рублей. Ей говорили, что так она спасает сбережения.
22 сентября, 01:54
В Красноярском крае женщина пыталась поймать мужа на измене и разбилась с высоты
12 сентября, 04:12
В Красноярском крае «Ваз» насмерть сбил гулявшего по дороге мужчину
В Лесосибирске Красноярского края произошло смертельного ДТП с участием пешехода.
9 сентября, 10:49
В Красноярском крае столкнулись две баржи
В Красноярском крае в Лесосибирске столкнулись две баржи. Судна перевозили минеральный концентрат.
9 сентября, 02:52
Август
Жителю Красноярского края отказали в обналичивании подарочного промокода на 5 тысяч
Житель Лесосибирска хотел обналичить подарочный промокод на 5000 рублей, но получил отказ. Тогда он обратился в Роспотребнадзор.
26 августа, 12:53
Врачи рассказали, где в Красноярском крае чаще всего травятся алкоголем и наркотиками
В Красноярском крае уменьшилось число случаев, связанных с отравлением алкоголем и наркотическими веществами.
22 августа, 12:48
В Красноярском крае снова засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
13 августа, 03:12
В Красноярском крае в пивном магазине продавали мыло в форме фаллоса
В одном из магазинов Лесосибирска продавали мыло в форме мужских гениталий. На это пожаловался местный житель.
2 августа, 08:42
Июль
В Красноярском крае мать семьи наркодилеров хранила наркотики в нижнем белье
В Лесосибирске полицейские задержали семью наркоторговцев. У них изъяли больше 210 граммов синтетических наркотиков, стоимость которых на черном рынке — больше 1 миллиона рублей.
29 июля, 06:12
В супермаркете покупателю не дали рубль сдачи. Он пожаловался в Роспотребнадзор
В Красноярском крае кассир не отдала 1 рубль сдачи жителю Лесосибирска и он пожаловался в Роспотребнадзор.
4 июля, 04:47
В Красноярском крае пьяный мужчина жестоко бил пенсионера и вставал ему на голову
В Красноярском крае в Лесосибирске нетрезвый мужчина жестоко избил пенсионера во дворе жилого дома на улице Яблочкова. Инцидент запечатлела одна из камер видеонаблюдения.
4 июля, 03:59
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать
В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул — его унесло течением на глубину.
1 июля, 07:03
Апрель
В Красноярском крае загорелся храм. У него обрушился купол
В Красноярском крае загорелся храм в поселке Стрелка недалеко от Лесосибирска. У здания обрушились кровля и купол.
23 апреля, 13:22
Застрявший на горке трехлетний мальчик скончался после месяца комы
20 апреля, 14:13
Застрявший в горке 3-летний мальчик больше двух недель не приходит в себя
Трехлетний мальчик из Лесосибирска, который застрял на горке в детсаду, не приходит в себя больше двух недель и находится в тяжёлом состоянии.
3 апреля, 05:23
В Лесосибирске девочку придавило тумбой с телевизором. Маму будут судить
В Лесосибирске на двухлетнего ребенка упала тумба, на которой стоял 42-килограммовый телевизор. Мать в этот момент находилась в другой комнате. Против нее возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
2 апреля, 13:00
Март
Застрявший на горке мальчик уже несколько дней не приходит в себя
20 марта, 04:50
Мальчик застрял на горке в садике и потерял сознание. Он так и не пришел в себя
В Лесосибирске трёхлетний мальчик застрял в игровом комплексе на территории детского сада во время прогулки. Он задохнулся и потерял сознание.
19 марта, 03:42

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