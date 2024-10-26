В Красноярском крае чиновники сэкономили на отдыхе для детей 57 миллионов рублей

В Красноярском крае в этом году чиновники сэкономили 57 миллионов рублей на детском отдыхе. Без летних путевок могло остаться почти 2 тысячи детей.