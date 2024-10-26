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В Красноярском крае чиновники сэкономили на отдыхе для детей 57 миллионов рублей
В Красноярском крае в этом году чиновники сэкономили 57 миллионов рублей на детском отдыхе. Без летних путевок могло остаться почти 2 тысячи детей.
26 октября, 10:47
Август
Похолодание и дожди. Вот прогноз на последнюю неделю августа в Красноярске
Публикуем прогноз погоды с 26 по 30 августа. Синоптики обещают, что в последнюю рабочую неделю августа в город придут похолодание и дожди.
25 августа, 06:00
В Красноярске следующим летом могут открыть еще 3 официальных пляжа
В Красноярске в 2025 году городские власти хотят оборудовать новые места для купания. Они могут появиться на острове Татышев.
25 августа, 05:25
В Красноярский край возвращается жара. Будет до +35
14 августа, 08:54
В Красноярске оркестр исполнит мелодии и саундтреки из фильмов. Это бесплатно
14 августа, 07:08
Травматологи назвали самые «популярные способы» получения травм летом у красноярцев
Травматологи БСМП рассказали, как чаще всего травмируются красноярцы летом.
14 августа, 05:39
Синоптики пообещали возвращение жары в Красноярский край. Днем будет +30
13 августа, 11:25
В Красноярск на рабочей неделе вернется жара до +31. Вот прогноз
11 августа, 02:57
В Красноярском крае испортится погода. Обещают ливни, град и штормовой ветер
9 августа, 07:10
Цыгане, вода по 150 рублей и «нереальные» виды. Красноярка слетала отдохнуть в Абхазию. Вот её рассказ о плюсах, минусах и ценах
5 августа, 08:27
Жителей Красноярского края предупреждают о сильном ветре, граде и дожде
5 августа, 06:53
В минздраве рассказали о состоянии туристов после опрокидывания автобуса
4 августа, 01:27
Еще немного жары. Вот прогноз погоды на первые выходные августа в Красноярске
2 августа, 01:59
Будет ли тепло в Красноярске в августе? Когда придут дожди? Отвечает синоптик
1 августа, 12:39
Июль 2024 года в Красноярске стал одним из самых жарких в истории
Прошедший июль вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Красноярске.
1 августа, 11:59
Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
1 августа, 10:54
Июль
Где покататься на аттракционах в Красноярске? Топ мест
31 июля, 10:40
Смотрим, какая погода будет в августе в Красноярске
31 июля, 09:52
Смотрим, где еще будут отключать горячую воду в Красноярске этим летом
30 июля, 10:44
Из Красноярска продают билеты со скидкой до Сочи, Минеральных вод и других городов
Цены на билеты на рейсы из Красноярска в пять городов снизили.
30 июля, 08:37

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