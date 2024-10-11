Литература

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Для школьников в Эвенкии разработают онлайн-курсы родного языка
Ученые-лингвисты работают над составлением онлайн-курсов по изучению эвенкийского языка для школьников.
11 октября, 08:07
Красноярцы стали чаще покупать книги про право и политику. Какие именно?
Красноярцы стали чаще покупать книги про право и политику. Рассказываем, какие и почему.
12 августа, 02:36
«Менеджер» магазина обманул красноярку при покупке обуви
Мужчина прикинулся менеджером магазина и забрал деньги красноярки, которые она перевела за ботинки. Мошенник представился героем романов Мориса Леблана.
18 июля, 10:48
Без «Гарри Поттера» и Астафьева. Как изменится школьная программа по литературе
7 марта, 08:56
2023
Прилепин вместо Лермонтова?. Как изменится ЕГЭ по литературе в 2024 году и что об этом думают учителя
30 августа 2023, 09:50
Умершая красноярская писательница попала в топ-3 издаваемых авторов в России
Красноярская писательница Анна Джейн заняла третье место по числу изданных книг за первую половину 2023 года в России.
11 августа 2023, 02:58

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