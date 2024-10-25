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Лодка

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2024
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу
25 октября, 07:13
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронят с отцом в один день
23 октября, 07:48
Погибшего в Охотском море 15-летнего подростка могут похоронить в Красноярске
20 октября, 07:46
Лодка, дрейфовавшая в Охотском море, не была предназначена для дальнего путешествия
19 октября, 02:52
Красноярский подросток первым погиб на дрейфующей лодке в Охотском море
16 октября, 01:21
В Красноярском крае дядя с племянниками на моторной лодке врезался в берег и погиб
В Красноярском крае в Назаровском районе моторная лодка налетела на берег. Один человек погиб.
7 октября, 05:11
Где покататься на аттракционах в Красноярске? Топ мест
31 июля, 10:40
Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов
12 июля, 08:10
Красноярцы перевернули прокатную лодку и чуть не утопили детей
12 июля, 01:19
Спасатели ищут утонувшего в Енисее месяц назад жителя. Его лодка столкнулась с баржей
Красноярские спасатели продолжают поиски мужчины, который 8 мая пропал в Енисее после столкновения лодки с баржей.
6 июня, 01:31
Где можно взять в прокат лодку и катамаран в Красноярске? Публикуем список мест
Стало известно, где этим летом в Красноярске заработают прокаты лодок и катамаранов. Взять в аренду их можно будет на набережных и островах.
25 мая, 02:06
В Красноярском крае мужчина застрял на острове посреди реки
В Минусинском районе 19 мая житель застрял на острове на реке Туба.
20 мая, 02:52
Пропавшего после столкновения лодки и баржи красноярца ищут третьи сутки
В Красноярске после столкновения лодки с баржей пропал человек — его ищут уже третьи сутки.
10 мая, 08:13
В Красноярске открылся прокат катамаранов и лодок. Сколько это стоит?
В Красноярске речной клуб «Остров» открыл прокат гребных лодок и катамаранов. Рассказываем, сколько стоит их аренда.
12 апреля, 01:50
2023
На красноярском острове Отдыха появилась старинная лодка. На ней плавали в Енисейск!
На красноярском острове Отдыха установили арт-объект — копию старинных парусно-гребных лодок XVI–XIX веков.
14 октября 2023, 13:20
Красноярец застрял на острове посреди реки. Его лодка уплыла
Житель Красноярска застрял на острове посреди Енисея.
16 сентября 2023, 03:41
Житель Красноярского края выпал из лодки и утонул на глазах сына
В Красноярском крае утонул 66-летний мужчина. Он выпал из лодки во время сплава.
12 сентября 2023, 02:58
Трое жителей Красноярского края застряли на воде. У лодки заглох двигатель
На Красноярском водохранилище в Балахтинском районе на воде застряли три человека — мужчина, женщина и 14-летний мальчик.
18 августа 2023, 01:32
Клещ семь часов плыл из Иркутской области в Красноярский край
В Красноярский край приплыл клещ из Иркутской области. Он путешествовал на аэролодке.
20 июля 2023, 04:44
«Держалась за ветку»: в Красноярском крае троих подростков на лодке унесло ветром
В Шарыповском районе на озере троих подростков на резиновой лодке унесло ветром.
17 июля 2023, 04:48

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