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Логинов

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Октябрь
Увольнение Войцеховского: будет ли уголовка и что ждет мэра? Поговорили с экспертами
25 октября, 10:03
Логинов уволил вице-мэра из-за ремонта дорог? Что известно
22 октября, 03:56
В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ
15 октября, 04:41
В МЧС заявили о поджоге построек в попавшей под КРТ Николаевке
14 октября, 11:15
«Вы бессовестно врете»: жители Николаевки провели митинг и обвинили Логинова во лжи
12 октября, 10:41
Сентябрь
«Пономаренко спасает как может». Скандального мэра Логинова включили в Госсовет РФ по оценке эффективности чиновников
10 сентября, 09:01
«Я не буду делить власть». Егоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известно
6 сентября, 06:36
В мэрии Красноярска ответили на заявления об отставке Логинова
3 сентября, 04:04
Август
Исключенный из «Единой России» депутат Дюков призвал отправить Логинова в отставку
30 августа, 01:21
Власти обсудили, что не так с ремонтом в Красноярске. Выяснилось, что работать некому
27 августа, 05:24
Июль
Пономаренко, Усс и Логинов не пришли на суд по делу Глискова
16 июля, 04:53
Усса, Логинова и Пономаренко вызовут в суд по делу Глискова
2 июля, 09:07

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