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2024
В красноярских Ергаках запустят туры на ратраках. Что это?
В Красноярском крае в природном парке Ергаки планируют запустить специальные туры для экстремалов.
1 ноября, 01:44
Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем про трассы рядом с Красноярском
17 января, 10:35
Склон сопки откроют для всех желающих. Сколько стоит билет?
16 января, 01:24
В «Бобровом логе» починили подъемник и открыли новую трассу. Цены поднимут
В фанпарке «Бобровый лог» в Красноярске починили канатную дорогу — она уже работает.
3 января, 08:56
2023
Лыжероллерную трассу в Красноярске назвали опасной для спортсменов
Красноярскую лыжероллерную трассу назвали небезопасной для спортсменов. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
22 октября 2023, 12:02

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