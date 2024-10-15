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Маерчака

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2024
В Красноярске из-за аварии на Маерчака несколько улиц стоят в пробках
15 октября, 02:40
В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка
11 октября, 02:41
В колледже на Маерчака сработала пожарная сигнализация. Студентов вывели на улицу
В Красноярском финансово-экономическом колледже сработала пожарная сигнализация.
17 мая, 04:05
«Кукушки! Перекрыли полосы»: из-за ДТП водители встали в огромную пробку на Калинина
Небольшая авария на Калинина парализовала движение. Автомобили перекрыли обе полосы.
17 мая, 03:14
На Маерчака столкнулись автобус и «Камаз» и перекрыли всю дорогу
26 апреля, 05:22
В мэрии опровергли планы о расширении дороги к «поселку Логинова». А что там будет?
В мэрии Красноярска заявили, что не собираются расширять дорогу к микрорайону, где живет глава города.
25 января, 07:05
Дорогу к микрорайону, где живет мэр Красноярска, хотят расширить
В Красноярске на публичные слушания вынесли обновленную карту улично-дорожной сети. Одно из изменений — расширение конца улицы Маерчака.
25 января, 01:32
2023
В Красноярске за 120 миллионов продают кафе KFC на Маерчака
В Красноярске выставили на продажу точку KFC на улице Маерчака.
9 ноября 2023, 02:54
В Красноярске из бизнес-центра «Баланс» эвакуировали людей
В Красноярске в бизнес-центре «Баланс» прошла эвакуация.
11 октября 2023, 08:55
В Красноярске из-за ДТП пробка сковала улицу. Мусоровоз перекрыл две полосы
В Красноярске утром 8 сентября в пробку встала почти вся улица. Всё из-за ДТП с мусоровозом.
8 сентября 2023, 02:04

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