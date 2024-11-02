В Красноярском крае сняли северное сияние. Смотрите, как красиво!

В ночь с 12 на 13 сентября на Землю обрушилась сильная магнитная буря — она позволила жителям нескольких регионов России увидеть северное сияние. Повезло и нам: это явление зафиксировали и в Красноярском крае.