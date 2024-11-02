prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Магнитная буря

Выбрать дату
Ноябрь
В ноябре на Красноярск обрушится несколько магнитных бурь
В Красноярске магнитные бури ожидаются в середине и в конце ноября.
2 ноября, 10:40
Октябрь
Ученый рассказала, насколько опасны магнитные бури для человека и техники
На Красноярск обрушился мощный геомагнитный шторм. Ученый рассказала, опасны ли магнитные бури для людей и бытовой техники.
12 октября, 06:05
На Красноярск обрушился жесткий геомагнитный шторм
Сегодня, 11 октября, в Красноярске ожидается еще один жесткий геомагнитный шторм. Ранее мощная магнитная буря накрыла город 10 октября.
11 октября, 02:16
«Землю может начать трясти»: на Красноярск обрушится мощная магнитная буря
Красноярск в ближайшее время накроет мощная магнитная буря. Сильные возмущения магнитосферы прогнозируются в течение двух суток — в пятницу и субботу, а также затронут воскресенье.
3 октября, 08:48
Сентябрь
В Красноярском крае сняли северное сияние. Смотрите, как красиво!
В ночь с 12 на 13 сентября на Землю обрушилась сильная магнитная буря — она позволила жителям нескольких регионов России увидеть северное сияние. Повезло и нам: это явление зафиксировали и в Красноярском крае.
13 сентября, 02:26
Август
В Красноярском крае снова засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
13 августа, 03:12
На выходных на Красноярск обрушится магнитная буря. Что грозит метеозависимым?
9 августа, 03:33
Красноярцы на этих выходных, возможно, смогут снова увидеть северное сияние
6 августа, 12:44
В Красноярске и крае засняли северное сияние. Смотрите, как красиво!
5 августа, 01:37
Июль
30 июля на Красноярск обрушится жесткий геомагнитный шторм
Сегодня, 30 июля, Красноярск попал под сильную магнитную бурю. Вечером в городе прогнозируется жесткий геомагнитный шторм.
30 июля, 05:32
На Красноярск обрушится магнитная буря. Что грозит метеозависимым?
Сегодня, 24 июля, Красноярск накроет магнитная буря. Самые сильные возмущения ожидаются с 12:00 до 19:00.
24 июля, 03:22
Июнь
В Красноярск придет магнитная буря
Магнитная буря обрушится на Землю сегодня вечером и затронет Красноярск. Она продлится с вечера 10 июня до полудня 11 июня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
10 июня, 12:36
Май
Сильнейшая за 20 лет магнитная буря вызвала полярное сияние. Смотрим фото
Землю накрыла магнитная буря высшего уровня. В последний раз буря такого уровня была 20 лет назад. Из-за нее красноярцы увидели полярное сияние.
11 мая, 07:41
Март
Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря вызвала северное сияние. Собрали фото
На Земле началась сильнейшая почти за 20 лет магнитная буря, которая вызвала северное сияние. Собрали фото.
25 марта, 07:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика