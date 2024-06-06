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Максим Маркерт

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Сентябрь 2023
Смотрим, сколько заработали и чем владеют кандидаты в губернаторы и депутаты Госдумы
8 сентября 2023, 07:52
Кто и сколько заплатил кандидатам в губернаторы Красноярского края
7 сентября 2023, 12:43
Выборы в Красноярском крае: когда и кого выбираем?
5 сентября 2023, 08:19
Август 2023
Кто из кандидатов в губернаторы не участвует в дебатах? Хотя закон обязывает
25 августа 2023, 05:58
Стало известно, кто попадет в бюллетень на выборах губернатора Красноярского края
4 августа 2023, 11:50
Июль 2023
Депутат заявил, что не попадет на губернаторские выборы из-за «серого кардинала»
Депутат заксобрания Денис Терехов заявил, что его не будет в окончательном списке кандидатов на губернаторских выборах в Красноярском крае.
26 июля 2023, 07:12
Появилось еще два официальных кандидата на пост губернатора Красноярского края
Еще два кандидата зарегистрировались на выборы губернатора Красноярского края, подав подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра.
25 июля 2023, 06:36
«Зависит от воли первого зама»: политолог дал прогноз на выборы губернатора
5 июля 2023, 11:37
Июнь 2023
Избирком показал список кандидатов в губернаторы
29 июня 2023, 12:27
«В бюллетень попадут не все»: политолог оценил шансы кандидатов в губернаторы
«Проспект Мира» пообщался с политологом Александром Чернявским о кандидатах в губернаторы Красноярского края и их шансах на победу.
23 июня 2023, 09:09
Пиарщик, юрист, соратник Быкова: рассказываем о кандидатах в губернаторы
22 июня 2023, 11:53

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