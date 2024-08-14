prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Малиновский

Выбрать дату
Август
Банда Малиновского «отжала» у красноярца шесть квартир. Он заговорил спустя пять лет
14 августа, 13:57
Июнь
Бассейн на острове Татышев этим летом снова не откроют. Все из-за уголовного дела
10 июня, 02:33
Пятерых членов ОПГ Малиновского осудят за массовую драку в Красноярске
Следком завершил расследование уголовного дела против пятерых красноярцев, которые состояли в банде Ярослава Малиновского. Их обвиняют в избиении двоих мужчин.
4 июня, 08:19
Май
Фигурантку дела «ОПГ Малиновского» Наталью Довжанскую будут судить
Фигурантку дела «криминального авторитета» Ярослава Малиновского Наталью Довжанскую будут судить.
28 мая, 02:55
Двоих членов банды Малиновского задержали в Кемерове
В Кемерово 7 мая на съемной квартире полицейские задержали двоих членов ОПГ Малиновского, скрывавшихся от следствия и находившихся в федеральном розыске.
13 мая, 09:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика