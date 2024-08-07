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Мана

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В Красноярском крае открыли еще два пляжа за 25 дней до конца лета
7 августа, 02:54
Под Красноярском парень сорвался с крутого берега Маны. Видео
Под Красноярском парень сорвался с крутого берега Маны — он бродил по берегу и оступился.
31 июля, 02:18
«Все загажено»: отдыхающие оставляют после себя горы мусора на берегах Маны
Жители Красноярского края в соцсетях жалуются на отдыхающих, после которых на берегах Маны остаются горы мусора.
23 июля, 11:05
Женщина утонула на озере в Красноярском крае. Это шестой человек за выходные
Женщина 42 лет утонула на озере Светлое в поселке Кедровый. Это второй человек, который утонул за день и шестой за выходные.
14 июля, 12:54
Кемпинги в Красноярске. Сколько стоит отдых в палатках с удобствами?
«Проспект Мира» составил список мест, где можно отдохнуть с палаткой в Красноярске — изучили цены и посмотрели, какие удобства есть в разных кемпингах.
24 июня, 10:35
В Красноярском крае на Мане построят экоотель за 108 миллионов рублей
В Красноярском крае планируют построить экоотель «5 элемент» на берегу Маны в Березовском районе.
18 июня, 12:14
В Красноярске начался ледоход. Собрали фото и видео
21 апреля, 08:48
Под Красноярском спасли собаку с оторвавшейся льдины
В районе села Овсянка спасатели эвакуировали собаку с оторвавшейся льдины. Пса заметили местные жители.
21 апреля, 05:25
Стало известно, почему разбился вертолет экс-депутата Гольдмана
11 января, 11:39
2023
Следователи закрыли уголовное дело о падении в Ману вертолета депутата Гольдмана
23 августа 2023, 09:24
Где порыбачить недалеко от Красноярска? Шесть мест в городе и окрестностях
14 июля 2023, 04:47
Ещё два человека утонули в Красноярском крае. Один из них выпал из лодки
12 июля 2023, 01:59
В Красноярском крае на реке застряли 20 детей. У них сломался катамаран
В Красноярском крае на реке Мана застряла группа туристов — 20 детей и четверо взрослых.
5 июля 2023, 02:29

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