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Мария Быстрова

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Апрель
Красноярская урбанистка рассказала, почему собаки помогут сделать город комфортнее
Красноярская урбанистка Мария Быстрова рассказала, почему собаки помогут сделать город комфортнее.
14 апреля, 12:35
Март
Стройка без сметы и сомнительная аренда: на острове Татышев нашли массовые нарушения
5 марта, 12:24
Февраль
Пляжи или скверы?. Урбанистка рассказала, какие места в Красноярске можно сделать платными кроме моста
Красноярская урбанистка Мария Быстрова рассказала журналистам, какие городские пространства можно сделать платными.
1 февраля, 04:36
Октябрь 2023
Урбанистка рассказала, чем общепит в Тюмени лучше красноярского
Урбанистка и городская исследовательница Мария Быстрова посетила Тюмень и рассказала о преимуществе местных заведений перед красноярскими.
12 октября 2023, 03:26
Сентябрь 2023
Урбанистка рассказала, как портят остров Татышев «избыточным благоустройством»
Красноярская урбанистка Мария Быстрова считает, что остров Татышев «избыточно благоустраивают».
5 сентября 2023, 12:46
Август 2023
«Лысая совсем»: урбанистка раскритиковала набережную в Ленинском районе
Городская исследовательница Мария Быстрова осталась недовольна благоустройством набережной Енисея в Ленинском районе Красноярска.
8 августа 2023, 08:26
Июнь 2023
«Ещё одна жертва театра безопасности»: урбанистка раскритиковала дворик СФУ
Красноярская урбанистка Мария Быстрова прогулялась по кампусу Сибирского федерального университета и раскритиковала один из уличных двориков.
19 июня 2023, 03:58

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