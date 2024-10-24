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Маркетплейс

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Можно ли в Красноярске купить трендовый «дубайский шоколад»? Смотрим цены
24 октября, 06:55
Под Красноярском построили первую очередь огромного логистического парка
27 сентября, 05:35
Красноярцы стали чаще делать заказы на маркетплейсах. Какой самый популярный?
Обороты маркетплейсов в Красноярске за год выросли на 63%. Рассказываем, какой из них стал самым популярным в городе.
5 июня, 04:31
Красноярка пришла на пункт выдачи и украла вещей на 105 тысяч рублей
Красноярка украла вещи из пункта выдачи заказов. Она подменяла новые вещи на старые, а потом оформляла возврат.
13 апреля, 01:21
В Красноярске пропали из продажи книги Достоевского и Мураками. Попали в список ЛГБТ*
21 февраля, 07:28
2023
В Красноярском крае построят логистический центр Wildberries
Под Красноярском планируют построить логистический центр одного из крупнейших маркетплейсов — Wildberries. Об этом сообщил председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
29 декабря 2023, 11:18
В арестованной сети «Мясничий» заканчивается тушенка. Ее перепродают в 4 раза дороже
29 ноября 2023, 12:03
Красноярцы жалуются на Wildberries из-за вещей для «свиней» и платных возвратов
16 ноября 2023, 06:52
Красноярка оплатила заказ, но Wildberries полгода пытался списать деньги заново
13 ноября 2023, 02:44
Красноярка засудила Wildberries из-за кондиционера для волос без срока годности
Красноярка подала в суд на Wildberries из-за кондиционера для волос. На упаковке не было даты изготовления и срока годности.
19 октября 2023, 05:37
Красноярцы рассказали, как Wildberries сам покупал им товары на тысячи рублей
12 октября 2023, 07:30
Wildberries списал с красноярской пенсионерки 17 тысяч за столы. Она их не заказывала
9 октября 2023, 03:11
Школьные товары на Wildberries взлетели в цене в несколько раз
За год на Wildberries цены на отдельные категории школьных товаров выросли более чем на 200%. Самая сложная ситуация в Дагестане — там письменные принадлежности и канцелярия подорожали на 387%.
28 августа 2023, 12:17
Красноярский Роспотребнадзор засудил Wildberries за снятие денег с удаленных карт
7 августа 2023, 09:32

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