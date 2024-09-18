prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Марки

Выбрать дату
2024
В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2015 и 2024 годов
Красноярский блогер Василий Прокушев показал, как подорожали продукты за 9 лет.
18 сентября, 03:42
2023
В России выпустили марку с загадочно погибшим на учениях в Норильске экс-главой МЧС
В России выпустили марку в честь бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Норильске в 2021 году.
18 августа 2023, 07:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика