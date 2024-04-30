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Марковского

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Апрель
В Красноярске хотят отремонтировать исторический особняк на Марковского
В Красноярске планируют отреставрировать построенный в 1880-х годах «Жилой особняк Ускова».
30 апреля, 03:42
Август 2023
В Красноярске открыли движение на Марковского
В СГК заявили, что движение на красноярской улице Марковского уже открыли.
24 августа 2023, 04:40
В Красноярске перекрытие на Марковского пообещали снять 24 августа
В Красноярске перекрытие на Марковского должны снять в четверг, 24 августа.
24 августа 2023, 01:03
Красноярский автобус больше не будет ездить по Марковского
В Красноярске после открытия движения по Марковского автобусы маршрута № 2 продолжат двигаться по схеме Сурикова — Ленина. Этот транспорт не будет заезжать на Марковского.
23 августа 2023, 06:43
Перекрытия на улицах Красноярска продлили до конца лета
11 августа 2023, 03:31
Июнь 2023
«Так жить нельзя»: красноярцы раскритиковали бесконечный ремонт на Марковского
Красноярцы пожаловались в соцсетях на ремонт на Марковского.
27 июня 2023, 07:46

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