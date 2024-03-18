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Масленица

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Март
«Дорогие блины и маленькое чучело». Красноярцы остались недовольны Масленицей на острове Татышев
18 марта, 03:45
Красноярские шеф-повара поделились рецептами блинов на Масленицу
15 марта, 07:32
На Масленицу на острове Татышев можно будет доехать на бесплатных автобусах
17 марта бесплатные шаттлы будут возить жителей от ближайших ТЦ до острова Татышев. Там пройдут масленичные гулянья.
15 марта, 06:40
Игры, сжигание чучела и блины: где можно отметить Масленицу в Красноярске
12 марта, 07:31
В каких ресторанах Красноярска можно поесть блины на Масленицу и сколько это стоит
Рассказываем, в каких красноярских ресторанах можно поесть блины на масленичной неделе и сколько они там стоят.
12 марта, 04:37
«Попросили выборам не мешать»: в районах края Масленицу провели на неделю раньше
11 марта, 09:12
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты для блинов к Масленице
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как выбрать и подготовить ингредиенты для блинов к Масленице.
10 марта, 12:26
Сколько стоит приготовить блины к Масленице в 2024 году? Смотрим цены в Красноярске
5 марта, 05:18
Февраль
Масленица 2024: когда печь блины и как праздновать в Красноярске
С приближением весны наступает время старинного праздника — Масленицы. Он связан с проводами зимы и встречей весны. В этом году Масленица будет отмечаться с 11 по 17 марта.
8 февраля, 13:17

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