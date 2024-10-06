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2024
Красноярскому регбисту сломали лицо во время чемпионата России. Его увезли на скорой
Игрока красноярского регбийного клуба «Красный Яр» Хушнуда Сангинова увезли с поля на машине скорой помощи.
6 октября, 06:24
2023
Красноярский болельщик сделал предложение своей девушке на хоккейном матче
На матче чемпионата России по хоккею с мячом между «Енисеем» и «Саянами» болельщик сделал предложение своей девушке.
13 ноября 2023, 02:17
Болельщик ФК «Енисей» сделал предложение болельщице ФК «Химки» во время матча
В перерыве матча «Енисей» — «Химик» болельщик красноярской команды сделал предложение своей девушке.
16 октября 2023, 03:51
В «Платинум Арене» нашли дефекты, но там проходят тренировки и матчи. Почему?
2 октября 2023, 09:22
Красноярец зажег файер на стадионе и может больше не попасть на матчи
В Красноярске фанат зажег на футбольном матче файер. Его задержали.
12 сентября 2023, 09:15

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