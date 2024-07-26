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Матросова

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Июль
На Матросова трамвай сошел с рельсов. Там уже собралась пробка
26 июля, 02:59
Июнь
Красноярцы заметили густой черный дым в районе ХМЗ
Сегодня днем, 25 июня, красноярцев напугал густой черный дым на правобережье города. Очевидцы отметили, что что-то горит на улице Матросова.
25 июня, 09:25
Апрель
В Красноярске на Матросова заметили мужчину, гуляющего с ружьем
14 апреля, 10:55
Март
В Красноярске из-за массовой аварии собралась километровая пробка на Свердловской
В Красноярске на улице Свердловской сегодня днем, 3 марта, произошла массовая авария, из-за которой образовалась километровая пробка.
3 марта, 10:54
Январь
«Новый год прошел, а олени остались»: Красноярск утром встал в 8-балльные пробки
15 января, 01:30
Октябрь 2023
Пробки на Семафорной начинаются прямо во дворах. Вот жалобы и видео жителей
Красноярцы продолжают жаловаться на постоянный затор на улице Семафорной. Люди говорят о проблемном съезде на улице Матросова.
11 октября 2023, 05:33

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