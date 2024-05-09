prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Май

Выбрать дату
Май
Красноярск стал лидером по стабильности заморозков в мае. Почему?
9 мая, 04:16
Как приготовить вкусный шашлык? Красноярские шеф-повара поделились лучшими рецептами
7 мая, 09:12
Когда в Красноярск вернется тепло? Смотрим прогноз
1 мая, 02:48
Апрель
Где пожарить шашлыки в Красноярске? Список мест
27 апреля, 09:29
Смотрим, какая погода будет в мае в Красноярске
26 апреля, 07:14
Началась удлиненная рабочая неделя. Как будем работать и отдыхать?
22 апреля в России началась шестидневная рабочая неделя. В преддверии майских праздников суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, а выходной переносится на понедельник.
22 апреля, 07:14
Как будем отдыхать на майские праздники в 2024 году? Публикуем календарь
3 апреля, 02:17
Март
Какие праздники отмечают в мае? Сколько будем отдыхать? И что такое день майонеза?
В мае в России отмечают несколько десятков праздников помимо праздника весны и труда и Дня Победы. Смотрите, когда празднуют День ежиного сопения, День против диеты и день рождения спама.
25 марта, 10:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика