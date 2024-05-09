Какие праздники отмечают в мае? Сколько будем отдыхать? И что такое день майонеза?

В мае в России отмечают несколько десятков праздников помимо праздника весны и труда и Дня Победы. Смотрите, когда празднуют День ежиного сопения, День против диеты и день рождения спама.