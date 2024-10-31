prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Майнинг

Выбрать дату
2024
Реестры блогеров и майнеров, чат-боты для учителей: какие законы появятся с 1 ноября
31 октября, 07:02
В Красноярском крае накрыли сеть подпольных майнинговых ферм. Вот как это выглядит
Двое жителей Красноярска подозреваются в организации сети подпольных майнинговых ферм в Богучанском районе. Оборудование находилось по семи адресам.
30 мая, 06:25
2023
Фотограф показал огромную майнинг-ферму на севере Красноярского края
Красноярский фотограф Сергей Токарев рассказал о майнинговой ферме в Норильске.
7 ноября 2023, 06:16
Красноярец устроил майнинговую ферму в доме и «заставил» за это платить соседей
Житель Свердловского района Красноярска решил подзаработать и оборудовал майнинг-ферму. За электричество он платить не стал.
29 августа 2023, 02:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика