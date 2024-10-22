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Мебель

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Октябрь
«Русгидро» за 156 млн купит шторы и технику для переезжающих в Красноярск сотрудников
22 октября, 01:29
В красноярских гипермаркетах можно получить скидку в обмен на пластиковые бутылки
В гипермаркетах «Аллея» появились аппараты для сбора и переработки пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Красноярцы смогут защитить окружающую среду и одновременно получить баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах.
1 октября, 07:56
Август
Красноярцы выстроились в очереди на открытии аналога «Икеи». Смотрим первые отзывы
30 августа, 09:39
«Русгидро» за 600 млн купит мебель в квартиры переезжающих в Красноярск сотрудников
9 августа, 12:29
Стала известна дата открытия аналога «Икеи» — гипермаркета Hoff
Стало известно, когда точно в Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
1 августа, 02:15
Июль
«Одиночество и пивное пузо — вот что осталось». Красноярец решил продать мебель и выдумал грустное объявление про развод
Красноярец решил продать мебель после развода. В объявлении он написал грустную историю о своем браке.
28 июля, 02:49
Когда в Красноярске откроется аналог «Икеи» — гипермаркет Hoff
Стало известно, когда в Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
1 июля, 02:18
Июнь
«Русгидро» потратит 500 млн на мебель в квартиры переезжающих в Красноярск работников
2 июня, 01:51
Май
«Русгидро» потратит больше 2 миллиардов на оборудование офиса в Красноярске
«РусГидро» заказало оборудование и монтаж IT-коммуникаций для офиса в Красноярске за 2,4 миллиарда рублей.
6 мая, 09:00
Март
«РусГидро» закупает мебель для офиса в Красноярске. На это потратят 712 млн
«РусГидро» закупает мебель для офиса в Красноярске за 712 миллионов. Показываем, как будут выглядеть переговорные, холл и кабинет гендиректора.
26 марта, 01:34
Февраль
В Красноярске появится аналог «Икеи». Откроется гипермаркет Hoff
В Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
5 февраля, 01:17

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