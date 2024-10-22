В красноярских гипермаркетах можно получить скидку в обмен на пластиковые бутылки

В гипермаркетах «Аллея» появились аппараты для сбора и переработки пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Красноярцы смогут защитить окружающую среду и одновременно получить баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах.