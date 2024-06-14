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Мечеть

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Июнь
Красноярец возмутился школьной экскурсии в мечеть
Один из красноярских родителей остался недоволен тем, что его ребенка вместе с классом сводили на экскурсию в мечеть.
14 июня, 09:39
Красноярцы боятся, что не смогут уехать на работу из-за праздника у мечети
Красноярцы, которые живут рядом с мечетью, боятся, что не смогут уехать на работу из-за праздника Курбан-Байрам.
10 июня, 08:19
В Красноярске на сутки ограничат движение у мечети на Металлургов из-за праздника
В Красноярске 15 и 16 июня ограничат движение в районе мечети — из-за праздника Курбан-Байрам.
10 июня, 06:22
Апрель
Логинов сказал, где в Красноярске могут построить вторую мечеть. Но не сказал когда
15 апреля, 02:44
Мэрия пообещала сделать дополнительные парковки возле красноярской мечети
В мэрии сообщили, что у единственной в Красноярске мечети оборудуют две дополнительные парковки.
12 апреля, 05:49
Тысячи мусульман пришли в мечеть в Красноярске на праздник Ураза-байрам
У красноярской мечети утром 10 апреля собрались тысячи мусульман — они пришли на намаз в честь праздника Ураза-байрам.
10 апреля, 04:23
В Красноярске на сутки запретят проезд возле мечети из-за праздника
В Красноярске на сутки запретят остановку и стоянку автомобилистов возле мечети — запрет будет действовать перед богослужением в честь Ураза-Байрама и во время него.
4 апреля, 01:32
Мусульманин потерял сознание в красноярской мечети «из-за тесноты»
2 апреля, 06:27
Март
«Какие еще нужны аргументы?». Красноярские мусульмане показали толпы верующих во время намаза у единственной мечети
28 марта, 08:18
«Не будет мест для молитв — терроризм не уйдет». Муфтий объяснил, зачем в Красноярске нужно построить вторую мечеть
27 марта, 07:17
Депутат Пензина выступила за строительство второй мечети в Красноярске. Вот почему
Депутат краевого заксобрания Елена Пензина высказалась о просьбе мусульман выделить землю под еще одну мечеть в Красноярске. Она считает, что это «не прихоть, а необходимость».
21 марта, 09:04
Мусульмане ответили мэрии Красноярска и назвали «незначительным» расширение мечети
19 марта, 05:10
«Наш город мало уродуют?». Как красноярцы отнеслись к просьбе построить еще одну мечеть? Собрали реакции
14 марта, 04:11
Мусульмане просят у Путина еще одну мечеть в Красноярске. Что отвечает мэрия?
13 марта, 08:50
Июль 2023
Бил стекла и ломал мебель: неадекват устроил погром в Соборной мечети в Красноярске
24 июля 2023, 09:17

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