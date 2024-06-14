Депутат Пензина выступила за строительство второй мечети в Красноярске. Вот почему

Депутат краевого заксобрания Елена Пензина высказалась о просьбе мусульман выделить землю под еще одну мечеть в Красноярске. Она считает, что это «не прихоть, а необходимость».