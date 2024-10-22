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Медуниверситет

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Какие специальности популярны в вузах Красноярска? Куда проще и сложнее поступить?
22 октября, 11:12
Красноярские вузы не набрали студентов. Почему и где еще есть бюджет?
26 августа, 06:56
Машины ДПС заполонили весь Красноярск из-за визита Матвиенко? Спросили ГИБДД
На дорогах Красноярска второй день подряд можно увидеть много патрулей ГИБДД.
13 февраля, 07:06
2023
Окровавленный мужчина пришел ночью в медуниверситет за помощью
В корпус КрасГМУ на улице Карла Маркса ночью пришел раненый мужчина. Охранник вуза вызвал скорую и полицию.
15 сентября 2023, 09:34
Смотрим, как красноярский медуниверситет поднял цены за обучение
24 августа 2023, 09:48
Участники СВО и их родные бесплатно поступили в вузы Красноярска. Сколько их?
1 августа 2023, 11:36

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