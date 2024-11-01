prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Медведь

Выбрать дату
Ноябрь
На трассе в Красноярском крае нашли мертвого медведя без лап
На 676 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае грузовик сбил медведя. Труп животного нашли полицейские на обочине.
1 ноября, 07:13
Август
Под Красноярском на «Столбах» заметили медведя
В Красноярском крае в Березовском районе заметили медведя на территории нацпарка «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в ЕДДС района.
21 августа, 04:59
В центре Енисейска заметили медведя. Он забежал на детскую площадку
16 августа, 09:43
Июль
Медвежонок вышел к людям в «Гремячей гриве» — посетители спрятались в визит-центре
В Красноярске медведь вышел к людям на Серебряниковском пруду. Посетители спрятались в визит-центре экопарка.
26 июля, 10:40
Медведь сразился с отражением в Тунгусском заповеднике и победил
Косолапый покусал памятную стелу в заповеднике «Тунгусский». Он попытался ее повалить, а потом сломал на стеле железную птицу.
15 июля, 11:21
Жители гнались на машине за медведем по поселку в Красноярском крае
Медведь пришел в поселок Раздолинск Красноярского края. Там его заметили жители и решили выгнать на машине.
14 июля, 06:42
«Миша, только маме не рассказывай»: жители встретили медвежонка в лесу Красноярска
Туристы заметили медвежонка в одном из лесов Красноярска. Очевидцы сняли встречу с хищником на телефон.
4 июля, 02:56
Июнь
Мишки из красноярского зоопарка спасаются от жары в бассейнах. Завидуем
В красноярском зоопарке «Роев ручей» показали, как охлаждаются медведи в жаркую погоду.
28 июня, 04:17
В Дивногорске возле ГЭС заметили медведя. Люди пытались криком отогнать хищника
Жители Красноярского края снова встретили медведя. На этот раз хищника заметили в Дивногорске.
22 июня, 07:27
В Ачинском районе медведь напугал семейную пару. Они из кустов следили за бобром
В Красноярском крае супружеская пара, наблюдавшая за бобром, встретила медведя. Хищник неожиданно вышел из кустов и напугал супругов.
22 июня, 04:20
«Посетителям ничего не угрожает»: трассы Академии биатлона открыли для тренировок
В Красноярске трассы Академии биатлона снова открыли для тренировок. Накануне туда забрел медведь.
6 июня, 09:15
Эксперт выяснил, как медведь проник на территорию Академии биатлона
5 июня, 10:10
Территорию Академии биатлона в Красноярске перекрыли из-за появления медведя
В Красноярске из-за медведя для граждан закрыли доступ на территорию спорткомплекса «Академия биатлона».
5 июня, 07:36
Красноярцы заметили медведя возле Академии биатлона. Он снес забор и напугал детей
В Красноярске на склоне Николаевской сопки заметили медведя рядом с Академией биатлона.
5 июня, 05:45
«Вон он, на дереве сидит!»: в окрестностях Красноярска заметили медведей
2 июня, 09:50
Май
«Мама, я дура»: медведь испугал жительницу деревни в Красноярском крае
В Красноярском крае жительница деревни Алтат встретила медведя. Женщина так сильно обрадовалась встрече, что не поняла в какой опасности она была.
27 мая, 12:15
Красноярцы заявили о встрече с медведем возле Удачного
Двое красноярцев, катающихся по бездорожью на квадроциклах, заявили, что заметили в выходные медведя возле Удачного. Полицейские и власти говорят, что информации о хищнике у них нет.
20 мая, 11:39
Красноярские студенты во время практики встретили медведя и позвали его к себе
В Красноярском крае снова встретили медведя. На этот раз хищника заметили в поселке Щетинкина Балахтинского района.
13 мая, 11:02
Медведь жил на трассе у мусорки и не боялся людей. Кажется, его застрелили
На трассе возле деревни Бобровка в Казачинском районе края заметили медведя.
7 мая, 11:31
Апрель
Медведь напал на машину с людьми в Красноярском крае
29 апреля, 06:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика