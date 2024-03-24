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Мемориал

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Март
«Люди идут и идут». У Crocus City Hall после теракта собрались очереди людей с цветами. Репортаж
24 марта, 14:00
День траура: красноярцы несут цветы к мемориалу и собирают подписи за смертную казнь
24 марта, 08:08
Февраль
«Леша, спасибо за все». Красноярцы плачут и несут цветы в память о Навальном. Фоторепортаж
17 февраля, 06:35
Ноябрь 2023
В Никарагуа появилась мемориальная доска в честь погибшего на СВО полицейского
8 ноября 2023, 09:45
Август 2023
«Груз 200 мы вместе». В Красноярске с мемориала на Красной площади убрали фото Пригожина и Уткина
28 августа 2023, 04:28

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