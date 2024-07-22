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Июль
Красноярку заставили заплатить за блюдо на 200 рублей больше, чем указано в меню
Красноярке в кафе пришлось заплатить за блюда на 200 рублей больше, чем было указано в меню. Она пожаловалась в Роспотребнадзор.
22 июля, 02:41
Ноябрь 2023
Недоедающие школьники и отсутствие поваров: что не так со школьными столовыми?
Ученики красноярских школ доедают меньше 66% блюд в школьных столовых. Такие данные приводит замглавы города Татьяна Калиновская в письме комиссии горсовета.
15 ноября 2023, 13:07
Сентябрь 2023
Еще один красноярский шеф-повар разработает меню для бизнес-класса «Аэрофлота»
«Аэрофлот» на специальном конкурсе в Москве выбрал шеф-поваров, которые будут разрабатывать меню для бизнес-класса авиакомпаниии. Красноярские шефы второй раз подряд выигрывают.
6 сентября 2023, 12:08

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