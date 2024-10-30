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Мэр

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Октябрь
По 83 тысячи в день. Поездка Логинова в Китай обошлась бюджету в полмиллиона рублей. Что мэр там делал?
30 октября, 09:59
Мэр Канска заявила в полицию после хейта в сети и объяснила свой «кружочек» про СВО
21 октября, 11:44
«Нас пытаются запугать»: жители Николаевки записали обращение к Бастрыкину
21 октября, 04:54
«Это интересно и познавательно». Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на хейт в соцсетях
16 октября, 08:25
Жители Николаевки обвинили Логинова во лжи — в мэрии ответили, что его не так поняли
15 октября, 10:26
В мэрии ответили на обвинения жителей Николаевки, устроивших митинг против КРТ
15 октября, 04:41
«Не нашел оснований». Котюков не стал отправлять Логинова в отставку
10 октября, 12:57
Мэра Красноярска Логинова вызвали на дебаты, но он отказался
4 октября, 12:53
Сентябрь
Автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами
2 сентября, 09:49
Дюков заявил в ФСБ на мэрию — и обвинил в простое завода и срыве ремонта дорог
2 сентября, 05:49
Август
Депутат ЗС еще в июле предлагал создать группу по «схематозам» мэрии. Но ему отказали
30 августа, 09:58
«Тучи сгустились»: насколько реальна отставка Логинова? Что говорят эксперты
30 августа, 09:11
Кто может уволить Логинова? И за что мэров отправляют в отставку
30 августа, 07:18
Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат
30 августа, 06:27
Исключенный из «Единой России» депутат Дюков призвал отправить Логинова в отставку
30 августа, 01:21
Экс-мэр Еремин раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce&Gabbana
23 августа, 01:39
Июль
Экс-мэр Сергей Еремин раскритиковал заросли травы в Красноярске
Бывший мэр Красноярска сказал, что город зарос и обратил внимание на «специфические» растения на улицах Красноярска.
22 июля, 11:51
Пономаренко, Усс и Логинов не пришли на суд по делу Глискова
16 июля, 04:53
Жена мэра Красноярска Анастасия Логинова ушла из мэрии на фоне обысков
5 июля, 11:27
«Крайне вероятно». Логинова отправят в отставку после задержания главы «Промстроя»? Мнение экс-чиновника
2 июля, 07:00

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