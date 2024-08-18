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Металлургов

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Ночью на Металлургов насмерть сбили женщину. Она шла посреди дороги
18 августа, 04:26
На Металлургов после аварии загорелась машина. Проспект сковала пробка
24 июля, 04:22
Красноярцы боятся, что не смогут уехать на работу из-за праздника у мечети
Красноярцы, которые живут рядом с мечетью, боятся, что не смогут уехать на работу из-за праздника Курбан-Байрам.
10 июня, 08:19
2023
Красноярец вызвал пожарных и угрожал им поджогом
Красноярец вызвал пожарных на проспект Металлургов, но никакого пожара там не было.
25 декабря 2023, 02:09
В Красноярске произошло тройное ДТП. Одно авто перевернулось
20 августа 2023, 13:51
В Красноярске жителям общежитий хотят в два раза поднять коммунальные платежи
В Красноярске в нескольких десятках общежитий хотят увеличить тариф за коммунальные услуги.
18 июля 2023, 07:18
В Красноярске дорожные камеры перемещают на самые аварийные участки
4 июля 2023, 10:14

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