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Метро

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Ноябрь
Мэрия Красноярска закрывает управление по строительству метро
В администрации Красноярска опубликовали постановление о ликвидации управления по строительству красноярского метрополитена. Муниципальное предприятие упразднят до 31 января 2025 года.
2 ноября, 05:15
В Красноярске проложат новый тоннель метро от Копылова до Высотной
2 ноября, 03:33
В Красноярске за два месяца проложили 480 метров тоннелей метро
1 ноября, 08:46
Октябрь
Ж/д вокзал огородили для метро. Как теперь туда попасть и как оттуда выйти?
29 октября, 06:20
Власти Красноярского края объяснили закупку поездов на год позже срока запуска метро
28 октября, 04:54
Ж/д вокзал огородили для метро. Что там будут делать?
27 октября, 05:09
На Шахтеров роют два тоннеля метро. Сколько проложили за полтора месяца
25 октября, 10:19
Купить поезда в красноярское метро планируют в 2027 году. А как же обещанный 2026-й?
17 октября, 10:22
Власти возьмут кредит в 56 миллиардов рублей на строительство метро в Красноярске
17 октября, 03:57
Брусчатку со стройплощадок метро снимают и складируют. Узнали, что с ней будут делать
16 октября, 09:14
Строители красноярского метро ответили на иск Митволя о «нравственных страданиях»
14 октября, 07:00
Метро в Красноярске как будто не строят. Почему и когда мы увидим большую стройку?
11 октября, 09:13
Митволь требует почти миллиард рублей со строителей красноярского метро
10 октября, 10:22
Пеньки да заборы: что сделали для метро за 2 месяца перекрытий в центре Красноярска
10 октября, 09:54
Архитектор заявил, что после перекрытия Маркса ничего не произошло. Жители поспорили
Красноярец и архитектор Антон Шаталов считает, что после перекрытия Маркса не произошел «коллапс и паралич». Многие жители с ним не согласились.
3 октября, 09:35
В Красноярске начали рыть второй тоннель метро и показали, как это выглядит
3 октября, 01:48
Митволь требует, чтобы Лапшин и Димитров тоже платили миллионы за метро
1 октября, 06:12
Сентябрь
В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро
27 сентября, 03:38
Около стройплощадки метро на Молокова на неделю ограничат движение
В Красноярске на неделю ограничат движение по объездной дороге на улице Молокова — около строительной площадки метро.
25 сентября, 08:48
В Красноярске проложили 100 метров будущего метро и показали, как это выглядит
24 сентября, 04:44

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