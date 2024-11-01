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Мигранты

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Ноябрь
Троих полицейских в Красноярске задержали за взятку в 12 тысяч от мигрантов
1 ноября, 05:13
Октябрь
Иноагенты и мигранты. Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года и что изменится
30 октября, 12:52
В Красноярске снова подорожает такси. Когда и на сколько?
28 октября, 07:32
Попал в больницу. В Красноярске банду подростков-мигрантов обвинили в избиении 9-летнего мальчика
15 октября, 12:40
Сентябрь
Цены на такси взлетят из-за мигрантов
В начале сентября представитель сервиса «Яндекс. Такси» Антон Петраков во время Восточного экономического форума заявил, что к концу 2024 года в России ожидается нехватка около 130 тысяч таксистов.
24 сентября, 13:50
В Красноярском крае утвердили исторически низкую квоту на трудовых мигрантов
19 сентября, 07:38
Более 500 мигрантов задержали на рынках «Южный» и «Луч» в Красноярске
16 сентября, 03:41
Жителя Красноярска лишили гражданства из-за уклонения от военной службы
13 сентября, 05:19
340 мигрантов задержали в Ленинском районе Красноярска
В Ленинском районе Красноярска силовики устроили облаву. В полицию доставили 423 человека, из них 340 — иностранцы.
2 сентября, 09:46
Август
Депутат ЗС предложил запретить мигрантам торговать лесом и возить пассажиров
31 августа, 11:18
«Безопасность наших людей важнее». Экс-мэр Еремин одобрил запрет мигрантам работать в такси и продавать алкоголь в крае
12 августа, 01:20
Красноярцы переезжают из Ленинского района из-за мигрантов? СК проведет проверку
10 августа, 02:06
Мигрантам в Красноярском крае запретили таксовать и продавать алкоголь
9 августа, 04:37
В Красноярском крае таксиста-мигранта обвинили в вымогательстве и нападении
5 августа, 07:53
Больше 120 мигрантов задержали со спецназом в теплицах под Красноярском
3 августа, 05:18
Июль
В крае сделали справочник для мигрантов с правилами поведения. Что там написали?
24 июля, 04:52
Полиция следит за экзаменами по русскому языку среди мигрантов
Глава краевого МВД Александр Речицкий рассказал о наблюдении на экзаменах по русскому языку среди мигрантов.
18 июля, 07:58
В МВД заявили, что «радушно» относятся к мигрантам в Красноярске
В полиции рассказали о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Глава краевого МВД Александр Речицкий заявил, что к ним относятся «радушно и толерантно».
18 июля, 06:40
Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов
12 июля, 08:10
Мигрантам в Красноярском крае хотят запретить таксовать и продавать алкоголь
3 июля, 01:44

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