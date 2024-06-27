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Минэкологии края

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Июнь
Жители Тихих зорь жалуются на резкий химический запах — людей тошнит
В Красноярске жители нескольких домов на улице Свердловской жалуются на резкий химический запах. Люди говорят, что это продолжается второй день.
27 июня, 06:17
Пруд покрылся голубой пеной и напугал местных жителей. Экологи выяснили причину
В Ермаковском районе очевидцы заметили, что Семенниковский пруд покрылся голубой пеной. Также люди рассказали, что рядом с водоемом чувствуется неприятный запах.
25 июня, 10:14
Май
Красноярцы жалуются на ядовитый запах возле Копылова и обвиняют в этом «Офсет»
В соцсетях сообщили, что в Красноярске жители нескольких улиц не могут открывать окна из-за резкого запаха краски. В этом обвиняют типографию «Офсет».
31 мая, 11:44
Февраль
Бывший замминистра экологии попал под уголовное дело. Что известно
Бывшего замминистра экологии Красноярского края Игоря Варфоломеева подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК РФ). По версии следствия, он повлиял на торги по вывозу бытового мусора на левом берегу и обеспечил победу «Красноярской рециклинговой компании».
20 февраля, 07:55
В Красноярске объявили о «новом подходе к предотвращению НМУ». Это поможет?
13 февраля, 09:46
В Красноярске ввели режим «черного неба». Датчики зашкаливают
В Красноярске ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) больше чем на сутки.
7 февраля, 12:35
Январь
Куда в Красноярском крае можно сдать батарейки, стекло и пластик
Министерство экологии Красноярского края опубликовало обновленную карту с пунктами приема вторсырья. Рассказываем, куда можно сдать отработанные батарейки и пустые бутылки.
23 января, 02:07
Декабрь 2023
Чем дышат красноярцы во время НМУ по версии властей? А что показывают другие датчики?
12 декабря 2023, 01:40
Впервые с 2016 года в Красноярске ввели режим НМУ 2 степени. Что это значит?
11 декабря 2023, 12:24
В Красноярске ввели режим НМУ второй степени опасности. Впервые за несколько лет!
Режим «черного неба» в Красноярске продлили, а степень его опасности повысили.
11 декабря 2023, 11:24
Октябрь 2023
В минэкологии сообщили, что медведь ушел из Красноярска в лес
В министерстве экологии края сообщили, что медведь, который бегал по Красноярску, мог уйти в лес.
22 октября 2023, 09:01
Сентябрь 2023
Минэкологии края подало в суд на кафе «Шматик» из-за печи
Минэкологии Красноярского края подало в суд на кафе «Шматик» из-за нарушений экологического законодательства.
6 сентября 2023, 04:20

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