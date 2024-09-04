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Минирование

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Из детской поликлиники эвакуировали врачей и пациентов. Люди стоят под дождем
4 сентября, 08:09
Из красноярской больницы эвакуировали врачей и больных. Люди на улице с обеда
23 августа, 10:24
Красноярцу дали условку за «минирование» магазина и больницы ради ночлега в полиции
В Красноярске вынесли приговор 43-летнему мужчине за ложные сообщение о минировании. Он сделал это, чтобы переночевать в отделении полиции.
16 августа, 06:22
В Красноярске подросток заказал «минирование» школы. Он не подготовился к контрольной
В Красноярске будут судить подростка, обвиняемого в ложных сообщениях о минировании школы.
13 июня, 05:50
Красноярец получил условку за «минирование» заправки, на которой работала его девушка
39-летнего красноярца, который из ревности решил «заминировать» АЗС, на которой работала его девушка, приговорили к условному сроку.
6 июня, 03:33
«Никому не разрешают подниматься»: в Красноярске эвакуировали учеников школы №46
3 мая, 07:58
Антитеррористическая комиссия прокомментировала массовые «минирования» в Красноярске
В антитеррористической комиссии края заявили, что звонки в учреждения города поступали с использованием IP-телефонии и подменных номеров, а сами сигналы имеют признаки ложной информации.
29 марта, 11:08
Красноярский подросток больше 20 раз «минировал» школы и другие здания за деньги
20 марта, 02:10
Неизвестные заявили о «бомбе» в здании заксобрания
В Красноярске депутат краевого заксобрания Елена Пензина рассказала, что неизвестные прислали сообщение о минировании.
20 февраля, 06:31
2023
«Суд взорвется, если не скинете мне 5 миллионов». Красноярский подросток 350 раз «минировал» школы и ТЦ в России. Работал по заказу
17-летнего парня из села Нижний Суэтук Ермаковского района арестовали за лже-минирования по всей России. По данным полиции, за 3 года он сообщил о 350 минированиях. Ему грозит 8 лет лишения свободы.
25 декабря 2023, 12:06
«Решил переночевать в полиции». Красноярец заявил о «минировании» магазина и больницы из-за ссоры с возлюбленной
Красноярца будут судить за ложные сообщения о минировании. Он сделал это, чтобы переночевать в отделе полиции.
14 ноября 2023, 03:54
Красноярский подросток не хотел идти на уроки и заказал «минирование» школы
5 октября 2023, 03:12
В Красноярске пассажир «заминировал» самолет и напал на бортпроводника
В Красноярске осудят пассажира, который заявил, что заминировал самолет, и попытался ударить бортпроводника.
25 сентября 2023, 03:25
Красноярцев снова эвакуировали из ТЦ «Комсомолл»
В Красноярске вечером 17 сентября из ТРЦ «Комсомолл» эвакуировали посетителей и сотрудников.
17 сентября 2023, 13:45
Красноярцев эвакуировали из ТЦ «Комсомолл»
8 сентября 2023, 08:43
Суд в Ачинске снова эвакуировали из-за сообщения о минировании
Суд в Ачинске второй раз за месяц эвакуировали из-за угроз о минировании.
21 августа 2023, 11:00
Опять «минирование»: из «Роева ручья» третий раз за месяц эвакуировали посетителей
21 августа 2023, 08:47
В Ачинске после сообщений о минировании не нашли опасных предметов
Все школы и суд в Ачинске получили сообщения о минировании. Полиция не нашла там опасных предметов.
17 августа 2023, 08:44
Все школы Ачинска получили сообщения о минировании
17 августа 2023, 07:19
В суд Ачинска пришло сообщение о минировании
17 августа 2023, 05:30

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