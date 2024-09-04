Минирование

«Суд взорвется, если не скинете мне 5 миллионов» . Красноярский подросток 350 раз «минировал» школы и ТЦ в России. Работал по заказу

17-летнего парня из села Нижний Суэтук Ермаковского района арестовали за лже-минирования по всей России. По данным полиции, за 3 года он сообщил о 350 минированиях. Ему грозит 8 лет лишения свободы.