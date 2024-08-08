Минобразования

Красноярские школьницы сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому и физике

Выпускница физматшколы СФУ Ольга Еловых и выпускница Говорковской школы Богучанского района Мария Чащина написали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и физике.