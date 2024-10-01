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Минусинский район

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2024
В Красноярском крае скоро могут вырасти тарифы за вывоз мусора. Где и на сколько?
1 октября, 11:34
В Красноярском крае обновят санаторий «Сосновый бор». Там сделают пляж и бассейн
В Минусинском районе края модернизируют санаторий «Сосновый бор». На это потратят 128,5 миллиона рублей.
20 сентября, 12:05
Жители Красноярского края засняли звездопад. Смотрите, как красиво!
14 августа, 03:52
На юге Красноярского края нашли огромные грибы размером с футбольный мяч
В Красноярском крае в Минусинском районе заметили гигантские белые грибы.
5 августа, 07:41
Молочный комплекс за 3,5 миллиарда рублей строят на юге Красноярского края
4 августа, 06:21
На юге Красноярского края запечатлели бум маслят
15 июля, 12:00
В Красноярском крае мужчина застрял на острове посреди реки
В Минусинском районе 19 мая житель застрял на острове на реке Туба.
20 мая, 02:52
Во время пожара погибли мать и двое её сыновей. Их дом сгорел почти полностью
В Минусинском районе в пожаре погибли трое жителей — мать и двое сыновей.
22 апреля, 03:31
На юге Красноярского края засняли самого большого в России дятла
Дятла с ярко-красной «шапочкой» заметили специалисты Лесопожарного центра в Минусинском районе.
4 января, 12:21
2023
Красноярские дети и подростки стали чаще страдать от ожирения
В Красноярском крае школьники стали чаще заболевать ожирением.
12 октября 2023, 02:21
За год собаки покусали больше 3 тысяч жителей Красноярского края
В Красноярском крае от укусов собак пострадали больше трех тысяч жителей.
28 сентября 2023, 03:43
Три женщины погибли в массовой аварии в Красноярском крае
26 сентября 2023, 09:25
За этот год больше 220 жителей Красноярского края подхватили вшей
В Красноярском крае с начала 2023 года диагноз «педикулёз» установили 223 жителям.
21 июля 2023, 02:28
Вода по чипу: в Минусинске уличные колонки начали менять на платные электронные
В 2023 году в Минусинске установят пять водоразборных колонок — получить воду из них можно будет с помощью специального чипа.
20 июля 2023, 05:56
Плакали больше часа. В Минусинске мать бросила маленьких детей без света и еды. Завели уголовное дело
В Минусинске 21-летняя мать оставила своих детей в квартире без света, еды и с разбитым балконом — и ушла по своим делам.
19 июля 2023, 05:16
В МВД рассказали подробности о найденных на Красноярском море человеческих останках
17 июля 2023, 06:47
На берегу Красноярского водохранилища нашли человеческие останки
17 июля 2023, 05:01
В Минусинске после ливня и ветра нашли почти десяток разбитых авто
В Минусинске продолжают фиксировать масштаб разрушений из-за сильного ливня и ветра. Почти десяток авто оказались повреждены.
14 июля 2023, 03:50
Затопило дома и провалился асфальт: смотрим последствия бури в Минусинске
14 июля 2023, 02:02
Под Минусинском из-за бури дерево упало и проломило автомобиль. Пострадал ребенок
14 июля 2023, 01:16

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