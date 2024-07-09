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Мир Сибири

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2024
Китайская группа Dream Spirit, Пелагея и другие выступят на «Мире Сибири». Вот афиша
9 июля, 09:01
Пелагея выступит на фестивале «МИР Сибири» в Шушенском. Кто еще туда приедет?
6 июня, 04:00
Стали известны даты проведения фестиваля «МИР Сибири»
В Красноярском крае в 2024 году пройдет Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Его по традиции проведут в поселке Шушенское.
11 января, 08:15
2023
Музыкант позвал певицу замуж на сцене «Мира Сибири». Она заплакала
Один из участников фестиваля «Мир Сибири» сделал своей девушке предложение на сцене. Они познакомились здесь четыре года назад и с тех пор стали встречаться.
10 июля 2023, 11:42
На «Мире Сибири» в Шушенском потерялись 18 детей и собака
Во время фестиваля «Мир Сибири» в посёлке Шушенское пропали 18 детей и собака.
10 июля 2023, 04:40
На «Мире Сибири» выступят солист Enigma, Сати Казанова и другие. Вот афиша
4 июля 2023, 12:22

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