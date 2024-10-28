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Мнение

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Октябрь
Красноярцы поспорили из-за идеи запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года
28 октября, 12:02
Люди ругают и оправдывают обматерившего школьников трудовика. Собрали мнения
8 октября, 07:28
«Он убийца, что ли?». Глискову дали 10 лет. Что об этом думают политолог, адвокат и другие красноярцы
2 октября, 08:59
«Чуть скажи против, сразу посадят?». Красноярцы злятся из-за законопроекта о тюрьме за оскорбление властей
1 октября, 08:25
Сентябрь
«Три класса и на завод?». Красноярцы не оценили идею сократить обучение в школе
30 сентября, 08:13
Слушайте музыку и смотрите тиктоки в наушниках, если вы на улице! Мнение красноярца
Красноярец и архитектор Антон Шаталов высказался на тему шума в общественных местах.
22 сентября, 10:43
Август
«Это позор, а не награда». Красноярцы возмутились из-за поздравления Мирры Андреевой от губернатора Котюкова
6 августа, 01:29
Июнь
Почему не все красноярцы против повышения цен на проезд в автобусе? Собрали мнения
20 июня, 07:12
Май
«Задолбали с этой демографией». Красноярцы назвали чушью идею сократить рабочую пятницу ради повышения рождаемости
29 мая, 07:54
Красноярцы назвали чудом открытие трех уличных туалетов, но успели их поругать
10 мая, 04:37
Апрель
Красноярские фудблогеры оценили итоги ресторанной премии WhereToEat
18 апреля, 01:27
«Тотальный отстой»: красноярцы остались недовольны списком артистов на VK Fest
13 апреля, 03:41
Март
Красноярцы жалуются, что водители обливают их из лужи. Они просят сбавлять скорость
20 марта, 09:04
Февраль
Маркетологи и айтишники: кто в крае больше всего недоволен своей работой?
Жители Красноярского края рассказали, насколько довольны своей работой. В среднем они оценили её на «троечку».
26 февраля, 03:29
Январь
В сети разнесли идею платного проезда по Коммунальному мосту. Инициатор объяснился
24 января, 05:09
Красивые или умные: аналитики рассказали, кому проще построить карьеру
Большинство работодателей считают привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры.
15 января, 01:05
«За это деньги собирают». Красноярцы отказались «брать в руки лопату» и убирать снег. Это предложила депутат
13 января, 01:48
Декабрь 2023
«Еле живой и под чем-то». Красноярцы спорят о состоянии Глеба Самойлова на концерте «Агаты Кристи»
7 декабря 2023, 02:48
Ноябрь 2023
«Прошлый норм, позапрошлый — катастрофа»: красноярцы проголосовали за отставку мэра
12 ноября 2023, 05:12
«Мешает жить»: красноярцы рассказали, рады ли возвращению пушки на Караульную гору
7 ноября 2023, 02:19

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