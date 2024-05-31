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Мода

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Май
15-летний школьник из Ачинска создал платье для Бузовой
Школьник из Ачинска Максим Видилин стал победителем конкурса «Дай Пять! Будь модельером». Подросток создал эскиз, по которому сшили платье. Его примерила Ольга Бузова и осталась в восторге.
31 мая, 08:55
Главные тренды в одежде весной и летом 2024 года. Топ от стилиста
1 мая, 09:37
Апрель
Эксперты назвали секреты выбора весеннего парфюма
Пришла весна, и всем захотелось сменить туалетную воду. Как найти аромат, который воплощал бы в себе лучшие качества при демократичных ценах?
11 апреля, 19:05
Экс-супруга Бондарчука показала сумку Prada за полмиллиона рублей
Бывшая жена режиссера и продюсера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук опубликовала в соцсети фотографию с сумкой Prada за 564 тысячи рублей.
11 апреля, 05:22
Март
Красноярский стилист рассказала, как собрать базовый гардероб
19 марта, 11:58
Февраль
5 трендов нулевых, без которых нам лучше
Одни говорят о нулевых с удовольствием, у других в жизни иные любимые эпохи. Но большинство едины в негативном отношении к модным трендам того периода.
28 февраля, 16:30
Красноярцы обсуждают призыв Матвиенко больше рожать и просят зарплату как у Котюкова
15 февраля, 08:09
Roy Robson и кроссовки за 16 тысяч: какие бренды носит вице-губернатор Пономаренко
Журналист выяснил, какие бренды одежды носит глава губернаторской администрации Сергей Пономаренко. Среди них американские и немецкие марки.
5 февраля, 02:55
Январь
Бомбер Putin Team и джемпер за 50 тысяч: какие бренды носит губернатор Котюков
29 января, 08:10

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