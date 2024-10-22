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Мотоциклы

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2024
«Переломы и отрыв конечностей»: хирург назвал топ травм у красноярских мотоциклистов
Хирург краевой больницы Василий Гришин рассказал о самых частых травмах, с которыми в больницу попадали мотоциклисты.
22 октября, 12:52
В Красноярске мотоциклист разбился на Николаевском мосту. Он пытался выполнить трюк
В Красноярске мотоциклист разбился во время закрытия мотосезона. Он пытался выполнить трюк, но упал.
30 сентября, 05:35
Красноярец доехал на мотоцикле до Средиземного моря в Турции
Денис выехал на мотоцикле из Красноярска и доехал до Турции. Он был в пути 33 дня и проехал 15 тысяч километров. «Проспект Мира» узнал у красноярца, как прошло его путешествие.
2 июля, 11:40
Красноярец погиб в ДТП на острове Самуи. Он пытался обогнать фуру на мотоцикле
29 января, 08:02
2023
Красноярских питбайкеров наказали за катание на «Столбах»
В красноярском нацпарке «Столбы» поймали группу мотоциклистов-нарушителей. Они катались в заповедной зоне.
2 октября 2023, 01:24
В Красноярске водителя легковушки будут судить за смерть мотоциклиста
В конце апреля водитель «Опеля» не пропустил мотоцикл и столкнулся с ним. В ДТП погиб мотоциклист.
21 августа 2023, 07:14
В Емельяново байкер влетел в авто. Мотоцикл вспыхнул, а водитель погиб на месте
18 августа 2023, 05:06
В Красноярском крае столкнулись два мотоциклиста. Оба не выжили
В Большемуртинском районе произошло смертельное ДТП с двумя мотоциклистами.
12 июля 2023, 05:45

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