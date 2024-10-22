Красноярец доехал на мотоцикле до Средиземного моря в Турции

Денис выехал на мотоцикле из Красноярска и доехал до Турции. Он был в пути 33 дня и проехал 15 тысяч километров. «Проспект Мира» узнал у красноярца, как прошло его путешествие.