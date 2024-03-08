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Мотыгино

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Март
Житель края 25 лет назад убил жену. Он вызвал полицию и сказал, что был не дома
В Мотыгинском районе житель 25 лет назад убил свою жену. Он сам вызвал полицию, но сказал им, что ничего не знает.
8 марта, 05:05
Февраль
Умер фотограф Дмитрий Марков. Он известен снимками «провинциальной России»
17 февраля, 09:32
Январь
В Красноярском крае в поселке сгорело здание почты. Это было единственное отделение
В Рождество в поселке Мотыгино Красноярского края сгорело единственное здание почты.
7 января, 11:51
Август 2023
️«Сломал ребра и бил головой». Отца посадили на 10 лет за две попытки убить новорожденного сына
В Мотыгино отец дважды пытался убить своего новорожденного сына. Мать ребенка пыталась вызвать скорую, но мужчина угрожал ей убийством.
28 августа 2023, 09:38
Июнь 2023
В Красноярском крае после драки пропал лесной пожарный — возбуждено дело об убийстве
21-летнего пожарного Максима Михасева, пропавшего вблизи посёлка Кирсантьево Мотыгинского района, не могут найти целую неделю. СК возбудил дело об убийстве.
28 июня 2023, 03:44

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