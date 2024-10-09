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Мотыгинский район

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2024
В Красноярском крае нашли древний наскальный рисунок всадника на лосе
В Красноярском крае в Мотыгинском районе нашли уникальный наскальный рисунок.
9 октября, 07:22
В Красноярском крае почти за полмиллиарда продают золоторудное месторождение
В Красноярском крае на торги выставили на торги золоторудное месторождение. Оно расположено в Мотыгинском районе.
8 сентября, 03:27
На золотодобывающем предприятии бульдозер рухнул в отвал с водой. Водитель погиб
8 августа, 07:06
Житель края 25 лет назад убил жену. Он вызвал полицию и сказал, что был не дома
В Мотыгинском районе житель 25 лет назад убил свою жену. Он сам вызвал полицию, но сказал им, что ничего не знает.
8 марта, 05:05
2023
В Красноярском крае возобновили поиск пропавшего после драки пожарного-десантника
16 октября 2023, 01:56
В Красноярском крае житель успокаивал пьяного друга и выстрелил в него из авторучки
В Мотыгинском районе будут судить 60-летнего жителя. Он выстрелил в пьяного приятеля из авторучки.
4 сентября 2023, 02:59
«Где мой сын?»: мама пропавшего после драки пожарного-десантника молит о помощи
3 июля 2023, 05:26
Двух мертвых медвежат нашли на свалке в Красноярском крае
В поселке Мотыгино на свалке обнаружили тела двух мертвых медвежат.
27 июня 2023, 03:05
Среди домов в Мотыгинском районе заметили медведя
Прямо на улицах поселка в Мотыгинском районе заметили медведя.
23 июня 2023, 02:47

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