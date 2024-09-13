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Мовиста

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2024
«Мовиста» требует с мэрии 250 миллионов. К суду привлекли управделами губернатора
13 сентября, 05:36
Скандальная «Мовиста» выставила к мэрии Красноярска встречный иск на 250 млн
7 августа, 06:35
Депутат предложил создать рабочую группу по проверке «схематозов» в мэрии Красноярска
4 июля, 08:18
Почему приходится расторгать трамвайную концессию в Красноярске? Мнение «Мовисты»
12 июня, 08:38
Узнали, почему мэрия хочет разорвать трамвайную концессию с «Мовистой»
6 июня, 08:40
Что в Красноярске думают о разрыве скандальной концессии с «Мовистой»? Собрали мнения
5 июня, 04:38
«Мы были вынуждены». Мэр рассказал, почему ремонт трамвайных путей финансирует город, а не «Мовиста»
15 апреля, 04:09
2023
В Красноярске обсуждают странную концессию с «Мовистой» — за работы платит город
3 октября 2023, 08:43
Генпрокурора попросили проверить законность передачи трамвайной сети «Мовисте»
4 июля 2023, 08:05
«Директор уже сидит за взятки». Депутаты раскритиковали законопроект о льготах для концессий и обругали «Мовисту»
22 июня 2023, 05:24
Что будет с трамвайной сетью Красноярска после ареста директора «Мовисты»
30 мая 2023, 03:39
Московского хозяина трамвайной сети Красноярска отправили в СИЗО за взятки
27 мая 2023, 05:57

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