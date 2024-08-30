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Мультфильм

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Август
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
Июль
Красноярские кинотеатры покажут мультфильм «Гадкий Я 4». Когда будут сеансы?
Красноярские кинотеатры покажут фильм мультфильм «Гадкий Я 4». Он выйдет в прокат нелегально.
9 июля, 03:20
Июнь
В красноярских кинотеатрах идет «Головоломка 2». Зрители плачут и смеются. Вот отзывы
В красноярских кинотеатрах начались показы мультфильма «Головоломка 2». Собрали отзывы тех, кто уже успел его посмотреть.
19 июня, 09:24
Сентябрь 2023
Авторы «Смешариков» снимут мультфильм о «Столбах»
Авторы «Смешариков» снимут полнометражный мультфильм о нацпарке «Столбы». Проект будет называться «Сказки Енисея».
5 сентября 2023, 07:23

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