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Мусор

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Октябрь
Красноярская урбанистка рассказала, как экологично избавиться от ненужных вещей
Красноярская урбанистка Мария Быстрова рассказала, как экологично расстаться с ненужной одеждой и книгами.
31 октября, 10:56
По 83 тысячи в день. Поездка Логинова в Китай обошлась бюджету в полмиллиона рублей. Что мэр там делал?
30 октября, 09:59
«Оригами» проверили после слов министра экологии о подброшенной просрочке
25 октября, 11:01
Министр экологии Красноярского края ответил на обвинения в фейках от доставки суши
19 октября, 00:00
Министр экологии обвинил красноярскую доставку суши в подбрасывании просрочки
17 октября, 08:20
Больше мусора — меньше тариф. Красноярцам объяснили, как считают цену за вывоз ТКО
16 октября, 09:11
Куда в Красноярске сдать батарейки и ртутные лампочки. Карта
Структура «Росатома» создал карту с адресами, куда можно сдать опасный мусор — ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы и другие отходы высокого класса опасности.
15 октября, 12:21
Красноярцам показали, где сортируется мусор
11 октября, 12:01
Красноярцы выбрасывают мусор прямо из окна. У дома уже выросла гора из пакетов!
Жильцы общежития в красноярском микрорайоне Зелёная роща выкидывают мусор из окон. Под домом уже выросла гора из пакетов.
10 октября, 06:52
В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора
9 октября, 07:28
В Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора
7 октября, 09:47
В Красноярске тариф на вывоз мусора может вырасти в 3 раза? Разбираемся
4 октября, 10:11
В Красноярском крае скоро могут вырасти тарифы за вывоз мусора. Где и на сколько?
1 октября, 11:34
Сентябрь
«Мусорная столица?»: красноярцы выбирают самый грязный район города
Архитекторы из проектной мастерской «А2» решили изучить проблему мусора в Красноярске. Для начала они решили узнать, какой район жители считают «самым мусорным».
22 сентября, 03:58
На фестивале «Поющие столбы» красноярцам рассказали, как правильно сортировать мусор
В минувшие выходные в Красноярске прошел эколого-музыкальный фестиваль «Поющие столбы». Для гостей фестиваля работало более 20 тематических площадок, а еще звучала музыка Харбинского симфонического и Красноярского камерного оркестров.
20 сентября, 10:00
Красноярка снимает репортажи о жуткой мусорке во дворе, но горы мусора только растут
1 сентября, 13:52
Август
В красноярских Белых росах коммунальщики достали «мусорного монстра»
В Красноярске слесари достали из канализации огромные комья из салфеток и тряпок, которые забили канализационный насос в Белых Росах.
31 августа, 10:59
В Красноярске начали судить экс-замминистра экологии из-за выбора мусорного оператора
Центральный районный суд Красноярска начал рассматривать уголовное дело против бывшего замминистра экологии края Игоря Варфоломеева.
8 августа, 01:58
Июль
«Все загажено»: отдыхающие оставляют после себя горы мусора на берегах Маны
Жители Красноярского края в соцсетях жалуются на отдыхающих, после которых на берегах Маны остаются горы мусора.
23 июля, 11:05
Красноярцы пожаловались на крыс и переполненные мусорки в центре города
В Красноярске жители одного из домов в центре города пожаловались на крыс и переполненные контейнеры.
9 июля, 05:58

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