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Мусорный оператор

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Октябрь
Больше мусора — меньше тариф. Красноярцам объяснили, как считают цену за вывоз ТКО
16 октября, 09:11
Красноярцам показали, где сортируется мусор
11 октября, 12:01
В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора
9 октября, 07:28
В Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора
7 октября, 09:47
В Красноярске тариф на вывоз мусора может вырасти в 3 раза? Разбираемся
4 октября, 10:11
В Красноярском крае скоро могут вырасти тарифы за вывоз мусора. Где и на сколько?
1 октября, 11:34
Август
В Красноярске начали судить экс-замминистра экологии из-за выбора мусорного оператора
Центральный районный суд Красноярска начал рассматривать уголовное дело против бывшего замминистра экологии края Игоря Варфоломеева.
8 августа, 01:58
Июнь
В Красноярске будут судить экс-замминистра экологии из-за выбора мусорного оператора
24 июня, 09:36

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